Новый Hyundai Palisade будет выглядеть как большая версия кроссовера Kona

Hyundai не скрывает, что его ближайшей крупной премьерой должно стать новое поколение флагманского кроссовера Palisade. Машину второй генерации собираются показать в конце этого – начале следующего года. Как она может выглядеть накануне продемонстрировали художники с YouTube-канала «Digimods Design».

Судя по рендерам, получившимся в ходе компьютерного моделирования, сделанным на основе шпионских фото прототипов Palisade, машине должен достаться гораздо более брутальный внешний вид.

О каких-то определенных чертах дизайна пока говорить сложно, но, скорее всего, большой кроссовер получит дизайн, роднящий его с недавно обновленным компакт-кроссовером Kona.

Главной «фишкой» экстерьера нового Palisade может стать светодиодная полоса дневных ходовых огней, которая растянется по горизонтали спереди вдоль всей нижней кромки капота. Ниже установят основной блок фар, состоящий из четырех прожекторов, а между ними внедрят простую на вид радиаторную решетку и воздухозаборник, разделенные черной заглушкой.

Машина может поменяться не только спереди, но и сзади. На корме кроссовера, показанного на рендерах, можно заметить совершенно иной блок фар с бумерангообразными фонарями, объединенными между собой светящейся полосой, а также собственный бампер сложной формы.

По «технике» о новом Palisade пока сказать что-то определенное невозможно. Не исключено, что машина сохранит актуальную моторную линейку, в которой дополнением станет появление новой гибридной силовой установки. Связку ей, как и простым ДВС, составит 8-диапазонный «автомат» и полный привод.