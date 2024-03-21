Ошеломляющая находка: блогер нашел заброшенный дилерский центр, полный культовых Peugeot

На YouTube в последнее время стали набирать огромные просмотры видеоролики, в которых блогеры находят потайные помещения, о которых никто не знал. Некоторые подобные сюжеты бывают посвящены заброшенным автосалонам и смотрятся на одном дыхании, особенно когда внутри них на много лет оказываются заперты интересные автомобили.

Накануне такое видео выпустил искатель приключения по прозвищу «Бородатый исследователь» (The Bearded Explorer). Мужчина провел для своих подписчиков экскурсию по жуткому месту, в котором до сих пор хранятся культовые автомобили Peugeot.

Крупный автосалон, который не работает уже на протяжении многих лет, нашелся в отдаленном районе французской сельской местности. По всему его участку разбросаны моторы, некоторые из которых сильно заржавели.

Но самое интересное скрывается в стенах этого комплекса. Внутри блогер обнаружил множество классических автомобилей Peugeot – от седанов до хэтчбеков и даже пикапов.

Большинство из машин покрыты толстым слоем грязи и плесенью, а также повреждены, а их салоны выпотрошены вандалами.

Несмотря на то, что в дилерский центр ранее уже успели наведаться воры, несколько автомобилей внутри выглядят так, будто только сошли с конвейера.

Кроме того, в технических помещениях для них по сегодняшний день хранятся инструменты, запасные колеса и некоторые детали, включая стоп-сигналы и провода. И все они находятся в новом состоянии.

В комментариях к видео пользователи удивились, как о таком месте не было известно столько времени, а также назвали место раем для тех, кто является фанатом Peugeot 70-х, 80-х и 90-х годов.