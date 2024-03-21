«Ютубер» рассказал о самых больших просчетах в Tesla Cybertruck

Электрический пикап Tesla Cybertruck, вышедший в продажу в начале 2024 года, стал одной из главных премьер в автомобильном мире и параллельно с этим одной из самых желанных машин на планете. Но даже у нее есть немало недостатков, каждый из которых удалось найти блогеру Маркесу Браунли, успевшему накатать на Cybertruck более 1 тысячи миль или 1600 километров.

По словам ютубера, машина действительно привлекает немало внимания – ей сигналят, на нее заглядываются и с ней фотографируются, но для некоторых это может быть как плюсом, так и минусом.

Второй вопрос оказался связан с качеством сборки. По мнению блогера, Tesla до сих пор не откалибровала свою пресс-форму, поэтому между кузовными панелями машины видны огромные зазоры, а их резкие углы при закрытии дверей иногда могут ранить руки.

Далее эксперт прошелся по массовому стеклоочистителю автомобиля, который, по его словам не доходит до нижней части лобового стекла, что создает плохую видимость в дождь.

Среди других недостатков Cybertruck блогер выделил неудачную конструкцию кузова, из-за которой обзор сзади практически отсутствует. Кроме того, ему не понравился слишком простой интерьер, а также долгое время зарядки.

Но в машине далеко не все так плохо, как кажется. В число плюсов пикапа ютубер включил его маневренное рулевое управление, высокую скорость, интеллектуальную систему парковки, потрясающую аудиосистему, удобные кресла и вместительный салон.