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Помните концепт-кроссовер Suzuki eVX: вот как будет выглядеть его клон от Toyota

Его могут назвать Urban SUV

Текст: Алексей Шмидт
toyota urban suv

В январе 2023 года на выставке в Дубае компания Suzuki показала концепт своего дебютного электрического кроссовера. Спустя почти год Toyota, являющаяся технологическим партнером этой марки, анонсировала клона этой модели под названием Urban SUV.

Как может выглядеть его серийная версия накануне показал автомобильный художник из Юго-Восточной Азии, известный в Сети как «Theottle».

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Первое, что сразу же бросается в глаза, когда видишь новый кроссовер Toyota, его сходство с прототипом Suzuki eVX (коллаж выше). Машина обладает точно такими же габаритами, что и оригинал (длина 4,3-метра), а также аналогичным профилем кузова. 

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От оригинального электрического «паркетника» автомобиль «Тойоты» отличается собственной передней частью, выполненной на фирменный манер марки, с бумерангообразными ДХО, основным блоком фар на уровень ниже и граненым бампером с собственным расположением воздухозаборников.

Корма Toyota Urban SUV полностью копирует Suzuki eVX, получив сквозной блок фонарей и точно такой же массивный бампер, что и у своего родственника по платформе.

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Технические подробности о машине пока неизвестны, но ходят слухи, что запас хода кроссовера составит более 500 км.

Напомним, представленный в начале 2023 года концепт Suzuki eVX обладал дальнобойностью на уровне 550 километров.

Фото:Theottle

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