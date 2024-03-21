Угнанный Nissan SkyLine GT-R спасли в последнюю минуту, заметив в грузовом контейнере

Nissan Skyline GT-R R34, за рулем которого в свое время успел отметиться чемпион Формулы-1 Льюис Хэмильтон, удалось отыскать после того, как он был украден в начале 2024 года. Автомобиль был на грани того, чтобы покинуть Японию, но в последний момент его буквально вытащили из грузового контейнера.

Белый R34 находился в японской сети проката Omoshiro Rent-A-Car. Именно его во время Гран При Японии арендовал Льюис Хэмильтон. После активной езды гонщика Ф1 машина получила некоторые технические повреждения, но сразу же была отремонтирована.

31 января при неустановленных обстоятельствах этот Nissan был угнан с прокатной парковки. Машину засняли камеры слежения, но лишь частично. В определенный момент след автомобиля пропал.

Нахождение знаменитого японского спортивного автомобиля не было известно до следующей недели, когда таможенники в Иокогаме вскрыли грузовой контейнер и обнаружили незаконно помещенный туда Skyline, готовящийся к отправке за пределы Японии.

Машину нашли буквально в последнии минуты перед тем, как ее след бы полностью пропал. Сейчас GT-R возвращен к его владельцу (в сеть проката) и вскоре вернется на его площадку, но уже с дополнительными трекерами GPS, спрятанными внутри.