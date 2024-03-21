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Угнанный Nissan SkyLine GT-R спасли в последнюю минуту, заметив в грузовом контейнере

На нем в свое время поездил чемпион Ф1

Текст: Алексей Шмидт
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Nissan Skyline GT-R R34, за рулем которого в свое время успел отметиться чемпион Формулы-1 Льюис Хэмильтон, удалось отыскать после того, как он был украден в начале 2024 года. Автомобиль был на грани того, чтобы покинуть Японию, но в последний момент его буквально вытащили из грузового контейнера.

Белый R34 находился в японской сети проката Omoshiro Rent-A-Car. Именно его во время Гран При Японии арендовал Льюис Хэмильтон. После активной езды гонщика Ф1 машина получила некоторые технические повреждения, но сразу же была отремонтирована. 

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31 января при неустановленных обстоятельствах этот Nissan был угнан с прокатной парковки. Машину засняли камеры слежения, но лишь частично. В определенный момент след автомобиля пропал. 

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Нахождение знаменитого японского спортивного автомобиля не было известно до следующей недели, когда таможенники в Иокогаме вскрыли грузовой контейнер и обнаружили незаконно помещенный туда Skyline, готовящийся к отправке за пределы Японии.

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Машину нашли буквально в последнии минуты перед тем, как ее след бы полностью пропал. Сейчас GT-R возвращен к его владельцу (в сеть проката) и вскоре вернется на его площадку, но уже с дополнительными трекерами GPS, спрятанными внутри. 

Источник:The Drive

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