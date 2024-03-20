Редкий Shelby GT500 1967 года выпуска нашли в сарае

60-е годы прошлого столетия считаются золотым веком маслкаров. В те времена три крупных американских автопроизводителя жестко боролись друг с другом, ежегодно обмениваясь ударами и соревнуясь за звание лучшего автомобиля в своем классе.

Одной из подобных машин без зазрения совести можно назвать Shelby GT500. Но несмотря на то, что она очень редка и желанна многими, некоторые ее экземпляры порой можно найти брошенными на долгие годы.

Такая история приключилась с Shelby GT500 1967 года выпуска, которую оставили гнить в сарае на долгие четыре десятка лет. Таких машин Ford выпустил в первый год производства всего 2048 штук, а также красил их кузова в цвет Acapulco Blue на протяжении только 6 месяцев, что делает найденный экземпляр одним из самых редких маслкаров в мире.

Последнее упоминание об автомобиле было в 1981 году, когда ее зарегистрировали, но затем машину поставили на хранение в сарай и с тех пор она из него не выезжала.

Редкий GT500 лишен большей части деталей, так как всех их предыдущий владелец машины по какой-то собственной причине сдал на металлолом.

Так, к примеру, под капотом автомобиля нет его оригинального 7-литрового мотора V8 мощностью 360 лошадиных сил, но трансмиссия все еще на месте.

По кузову заметны существенные недостатки, но важно, что на нем почти нет ржавчины. Это станет хорошей новостью для тех, кто выкупит машину и решит вернуть ее в первоначальное состояние.