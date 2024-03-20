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Прототип нового кроссовера Audi попал в аварию во время тестов

Много фото

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Audi вплотную подходит к премьере нового, третьего по счету поколения компактного кроссовера Q3. Накануне такой автомобиль удалось запечатлеть во время испытаний. Причем, судя по снимкам, они пошли явно не по плану ингольштадтцев.

На фотографиях, выложенных британским изданием «AutoExpress», новый Q3 показан двигающимся по заснеженным дорогам Франции, но отдельные фото демонстрируют, что в какой-то момент машина угодила почти в кювет.

По информации очевидцев, водитель-испытатель потерял управление и допустил съезд автомобиля на обочину, пробив сугроб снега. Автомобиль в ДТП практически не пострадал, но у него треснул передний бампер. 

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Полноценно рассмотреть дизайн машины из-за того, что она окутана камуфляжем, оказалось непросто. Но снимки, сделанные до аварии, дали первые представления о внешнем облике кроссовера.

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Передняя часть нового Q3 выглядит более агрессивно, чем на его предшественнике, обладая более узкими фарами, а также широкой и элегантной формой радиаторной решетки.

Светодиодные фары с адаптивными ДХО, по видимому, являются одинаковыми с Q6 e-tron с точки зрения использования технологий, а расширенные пропорции обещают, что внутри машины будет гораздо больше места, чем раньше. 

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Сзади автомобиль выделяется небольшим спойлером на крыше и элементами светодиодных фонарей, напоминающих новый Q8 e-tron. Хотя и без сквозной светящейся полосы, предназначенной для электрических моделей Audi. 

Ожидается, что новый Q3 станет одним из последних предложений ингольшадтской марки с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, у машины будет подключаемая гибридная силовая установка. 

В продажу новый Audi Q3 поступит в начале 2025 года и навяжет конкуренцию таким моделям как BMW X1, Mercedes GLA, а также Alfa Romeo Tonale.

Фото:AutoExpress

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