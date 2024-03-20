Мини-версия внедорожника Toyota Fortuner: что о ней известно

В прошлом году компания Toyota анонсировала проект нового внедорожника, который получит компактные размеры и будет продаваться на разливающихся рынках. Некоторые называют машину мини-Land Cruiser, тогда как другим по душе вариант Mini-Fortuner. Что известно об этом автомобиле накануне рассказали журналисты «ICN».

Актуальное поколение Toyota Fortuner продается на азиатских рынках уже много лет. Машину выпускают в Таиланде и стоит она гораздо дороже конкурентов. Вместе с тем, у компании нет продуктов в быстроразвивающемся сегменте C-SUV. Предполагалось, что этот пробел восполнит совершенно новый кроссовер на базе Corolla Cross, но впоследствии этот проект был отменен.

Вместо этой модели в SUV-гамму японского автопроизводителя вклинится внедорожник, заполняющий собой пробел между бюджетником Toyota Hyryder и гораздо более дорогим Fortuner.

Машину собираются построить на доступной платформе IMV 0, которая по сути представляет собой недорогое шасси с лестничной рамой. Эта «тележка» уже лежит в основе предающегося сейчас в Таиланде пикапа Hilux Champ.

Ожидается, что колесная база мини-версии Fortuner составит 2750 мм, что позволит компании предлагать как 5-местные, так и 7-местные варианты этого внедорожника. Продавать его собираются как с бензиновыми, так и дизельными моторами, а также наградят машину ретро-дизайном.

Премьера новинки Toyota состоится в конце этого года.