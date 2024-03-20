Самый дешевый кроссовер Skoda впервые попал на фото

Недавно чешский автопроизводитель Skoda, входящий в состав VW Group, объявил о планах вклиниться в быстрорастущий сегмент компактных кроссоверов длиной менее 4 метров. Машина должна стать самым доступным представителем компании в сегменте SUV и навязать борьбу таким популярным моделям как Hyundai Venue и Kia Sonet.

Накануне новинка «Шкоды» впервые засветилась на дорогах во время тестов в Индии. Но сфотографировать ее удалость только с одного ракурса.

Судя по снимкам, кузов прототипа сейчас сильно закамуфлирован, но сквозь маскировку просматриваются фирменные «шкодовские» фонари, массивный задний бампер, а также черные рейлинги на крыше.

Автомобиль построен на платформе MQB A0 IN, которая ранее легла в основу моделей Skoda Kushaq, Skoda Slavia, VW Taigun и Volkswagen Virtus. Его колесная база должна составить 2566 мм, а под капотом расположиться литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор, выдающий 115 лошадиных сил и 178 Нм.

Варианты трансмиссий включат в себя 6-скоростную МКПП или 6-диапазонный гидротрансформатор (классический «автомат»), но привод будет только передним.

Продавать новый кроссовер Skoda собираются на международных рынках, помимо Индии включающих Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. Там машина появится в марте следующего года.

Цены на автомобиль пока не объявлены, но ожидается, что они будут начинаться с отметки в 800 тысяч индийских рупий или около 900 тысяч рублей по текущему курсу.