Ford отложил выпуск трехрядного электрокроссовера: вместо него будет секретный электрокар за 2,2 млн рублей

Компания Ford приняла решение перенести сроки запуска нового большого электрического кроссовера с тремя рядами сидений. Вместо него американцы выпустят бюджетный электромобиль с ценой около 25 тысяч долларов (2,2 млн рублей).

По информации издания «Bloomberg», причиной такого расклада событий является активная конкуренция со стороны китайских автопроизводителей (в частности от компании BYD), которые наполняют своими машинами бюджетный сегмент «электричек».

Ожидаемые сроки запуска самого дешевого электромобиля Ford установлены на конец 2026 года. Разработка проекта машины доверена небольшой команде (менее 10 человек), руководителем которой является Алан Кларк (ранее работал над проектом Tesla Model Y).

Основное внимание команды инженеров Ford будет сосредоточено на создании платформы с использованием литий-железо-фосфатной (LFP) батареи. Эта архитектура нацелена на размещение не только небольших легковых автомобилей или кроссоверов, но и потенциально небольших пикапов.

В «Форд» заявляют, что хотят, чтобы их компактный электромобиль приносил прибыль уже в течение первого года производства. Добиться этого удастся за счет батарей LFP, которые примерно на треть дешевле, чем литий-ионные аккумуляторы.

Впрочем, даже если компании удастся вовремя создать доступный электрокар, это еще не значит, что он не проиграет в конкуренции китайским аналогам. Так, к примеру «поднебесная» марка BYD предлагает сейчас свой хэтчбек Seagull на родине всего за 9 тысяч 700 долларов (887 тысяч рублей). Внутри нее может расположиться до четырех человек, а запас хода составляет более 300 км.

Эксперты утверждают, если бренды из Китая найдут путь в США, то американская автомобильная промышленность претерпит существенные изменения, чтобы идти в ногу со временем. И подготовка к этому уже началась.