Bugatti Veyron, утонувший в озере в 2009 году, вернулся в строй

В 2009 году в Сети набрал дикую популярность видеоролик, в котором дорогостоящий гиперкар Bugatti Veyron на высокой скорости съезжает с дороги и попадает в озеро.

С момента публикации этого вирусного видео никаких подробностей о судьбе этой машины не было, но спустя 15 лет выяснилось, что автомобиль восстанавливается и должен вернуться на общественные дороги.

Владельцем машины, утонувшей в озере, в 2021 году стал американец Хьюстон Кроста. Мужчина недооценил ущерб, нанесенный автомобилю в этом инциденте и был готов избавиться от нее практически сразу после покупки, но передумал и взялся за амбициозный проект по восстановлению гиперкара.

Весь процесс был задокументирован в серии видеороликов, которые Кроста публикует на своем YouTube-канале. Суммарно он снял 11 частей дорогостоящей эпопеи по возвращению Veyron к жизни.

Восстановление французского гиперкара, судя по отчетам его владельца, обошлось ему в круглую сумму. В ходе процесса оказалось, что помимо затрат ему пришлось столкнуться с проблемой поиска запчастей, которых практически нет на рынке, ведь таких машин произведено всего 500 штук.

По словам мужчины, он приобрел машину у банка, который, в свою очередь, изъял его у обанкротившегося автосалона.

На момент покупки гиперкар стоил 300 тысяч долларов (27,4 млн рублей), но теперь, когда он близок к возвращению на общественные дороги, цена машины вырастит в разы.