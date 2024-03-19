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В Россию прибыл лучший компактный кроссовер в мире

Он стоит дороже 5 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Mazda уже давно переключилась на сегмент кроссоверов и заметно в нем преуспела. Вслед за ее бестселлером CX-5 линейка моделей бренда из Хиросимы пополнилась множеством автомобилей, некоторые из которых считаются лучшими в мире в 2024 году. Один из них накануне доехал до российского рынка по параллельному импорту.

Daily-Motor.Ru провел анализ предложений «серых» дилеров, обнаружив, что недавно в их распоряжение поступила партия кроссоверов Mazda CX-50 2024 года выпуска. Автомобили ввезены из США, где на совместном заводе в Алабаме (СП Mazda-Toyota) ведется их производство.

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Все они оснащены 2,5-литровыми моторами, которые в атмосферном варианте выдают 190 лошадиных сил, а в версии с турбиной их мощность равна 230 л.с. Связку обоим составляет 6-скоростная автоматическая коробка передач и полный привод.

Mazda CX-50 интересна тем, что считается лучшим компактным кроссовером в мире по состоянию на 2024 год. 

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Согласно исследованию, проведенному авторитетным порталом «Edmunds», машина набирает 8,1 балла из 10, что является образцовой оценкой среди всех автомобилей этого же класса и опережает по отдельным показателям Honda CR-V, а также родственный Mazda CX-5. 

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Цены на такие машины 2024 года выпуска в России уже известны. За них на нашем рынке просят минимум 5 миллионов 300 тысяч рублей.

Источник:Daily-Motor.Ru

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