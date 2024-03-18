Ford отзывает 2 миллиона кроссоверов Explorer: они могут развалиться на части

Кроссовер Ford Explorer никогда не имел репутацию очень надежного автомобиля. И ее отсутствие недавно подтвердил еще один крупный отзыв, затронувший около 2 миллионов таких машин, часть из которых вполне может ездить сейчас по дорогам России.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) выдало компании Ford предписание, согласно которому она должна провести отзыв модели Explorer 2011-2019 годов выпуска. Причем причиной сервисной кампании называют крайне странную поломку – машина способна развалится на части.

Заявлено, что часть внешней отделки вокруг лобового стекла автомобиля способна отсоединиться от кузова и оторваться. Ее обломки могут привести к ДТП и увеличить риск получения травм, в особенности другими водителями и их пассажирами.

Согласно проведенной проверке, часть зажимов для наружной аппликации передней стойки в дефектных Explorer была закреплена неправильно из-за нарушения технологий сборки. В результате накладка, граничащая с правой стороной лобового стекла, имеет люфт и может отсоединиться от кузова в любой момент во время движения.

В Ford пока не готовы назвать ни один случай ДТП, связанный с таким дефектом, но утверждают, что проблема может затронуть около 5% владельцев Explorer в США. Их уже оповестили о необходимости посетить ближайший дилерский центр.