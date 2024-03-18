На аукцион выставили 21-летний Audi TT Mk1: он особенный

Прошло всего четыре месяца с момента, когда Audi официально прекратила выпуск модели TT после 25 лет производства и трех поколений. Многие уже скучают по маленькому компактному спорткару, которому уже совсем скоро будет суждено стать классикой для коллекционеров.

Накануне одна из машин, претендующих на этот статус, была выставлена на аукцион. Речь идет об автомобиле первого поколения, который выпустили в 2003 году. Его главной «фишкой» является пробег.

Согласно показателю на одометре, за 21 год эта Audi черного цвета проехала всего 1913 миль или примерно 3 тысячи километров.

Машина была зарегистрирована в Великобритании в марте 2003 года и с тех пор владелец держал ее в сохранности до тех пор, пока девять месяцев назад автомобиль не приобрел новый обладатель, накатавший на нем почти весь нынешний километраж.

Заявлено, что этот экземпляр TT обладает полностью оригинальным оснащением, в том числе 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, созданными специально для этой модели.

Стандартное оборудование автомобиля включает в себя: кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и многое другое, а приводит в движение машину 1,8-литровый 4-цилиндровый турбомотор VW мощностью 225 лошадиных сил. Ассистирует ему 6-скоростная МКПП и система полного привода Quattro.

Торги завершатся через 9 часов. Последней ставкой за этот лот на момент публикации материала была сумма в 15 тысяч фунтов стерлингов или 1,7 миллиона рублей по актуальному курсу.