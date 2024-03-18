Показан разграбленный автосалон в Германии, много лет назад торговавший машинами Lada и Kia

Времена, когда автосалоны могли закрываться и долгое время оставаться нетронутыми, канули в небытие. Блогеры с YouTube-канала «Forgotten Buildings» наткнулись на дилерский центр в Германии, который когда-то торговал автомобилями Lada, а затем перешел на машины Kia.

Впоследствии автосалон стал мультибрендовым и именно так в нем появились универсал VW Passat и хэтчбек Nissan Almera, наряду с другими машинами представляющие собой сейчас печальное зрелище.

Согласно легенде, дилерский центр когда-то был семейным бизнесом, но около 15 лет назад два брата, владевшие им, поссорились и прекратили продавать машины. Но мастерская на его базе еще работала многие годы.

Судя по найденному внутри календарю, последней отмеченной датой в котором является 16 декабря 2019 года, сервис принимал автомобили на ремонт долгое время после остановки продаж машин.

Несмотря на это, все автомобили, находившиеся в стенах дилера, подверглись вандализму. Они сильно разбиты и оставлены на произвол судьбы. Что интересно, в холодильнике автосалона нашлись следы еды, а на стене обнаружились рекламные плакаты Kia.

Кроме них блогеры отыскали внутри шоу-рума маркетинговые материалы о Kia Clarus, Megnetis и Sorento, а также российских моделях Lada Niva и Lada Samara Baltic, которыми дилер, очевидно, торговал в первые годы ведения бизнеса.