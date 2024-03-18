Toyota определилась с датой премьеры своего самого дешевого кроссовера

Японский автопроизводитель Toyota готовится к тому, чтобы представить ребрендинговую версию «паркетника» Suzuki Fronx. Последний продаётся с прошлого года (в том числе в России) и на отдельных рынках носит статус самого доступного кросс-купе в мире с ценой при пересчете на нашу валюту около 800 тысяч рублей. Накануне стало известно, когда состоится дебют его аналога от Toyota.

По информации журнала «MotorBeam», модель, для которой уже выбрали название Urban Cruiser Taisor, собираются показать уже через 2 недели – 3 апреля. По словам инсайдеров, в руководстве «Тойоты» возлагают на эту модель большие надежды на развивающихся рынках.

Автомобиль должен получить знакомые детали по оригинальному Suzuki Fronx, но внешне машина будет выглядеть по-своему. Можно ожидать, что Urban Cruiser Taisor предстоит выделяться уникальными бамперами, пересмотренными блоками фар, модернизированной решеткой радиатора и, возможно, новыми светодиодными дневными ходовыми огнями и легкосплавными колесными дисками.

Внутри кросс-купе, скорее всего, будет напоминать модель Suzuki, но отличится от Fronx как минимум собственным шильдиком на рулевом колесе и другими цветовыми схемами, а также материалами отделки.

Под капотом кроссовера Toyota расположится точно такой же мотор, который использует кросс-купе «Сузуки». Речь идет о 1,2-литровом бензиновом двигателе мощностью 90 лошадиных сил и 113 Нм.

Не исключено, что пару ему составит и литровый агрегат BoosterJet, но вероятность такого события выглядит несколько ниже.

Ожидается, что автомобиль будет стоить примерно столько же, сколько Suzuki Fronx, но с небольшой наценкой за бренд. Если эта информация подтвердится, то Urban Cruiser Taisor станет самой дешевой машиной Toyota как в линейке SUV, так и в категории автомобилей с купеобразным кузовом.