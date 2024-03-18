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Honda рекламирует новый кроссовер для США персонажем с русским именем Иван

Сюжет с ним и машиной генерирует искусственный интеллект

Текст: Алиса Шашкова
honda brings russian ivan in american homes with amazon ai generated prologue ads 11

Компания Honda ушла из России еще в январе 2022 года, сосредоточив свои усилия на американском рынке и сегменте электрических автомобилей. Одной из новинок в этом списке стал «паркетник» Prologue, который должен появиться в продаже в Штатах в ближайшие месяцы.

Автомобиль носит для компании большое значение. И чтобы подчеркнуть это «Хонда» не жалеет средств на рекламу своего продукта, но для многих она может показаться странной.

honda brings russian ivan in american homes with amazon ai generated prologue ads 6

Японский автопроизводитель объединил усилия с Amazon, создав технологию The Dream Generator. Она работает на искусственном интеллекте и предлагает пользователям снять короткое анимированное видео с кроссовером Prologue, а затем поделиться им с друзьями.

Упражнение не требует каких-либо сложных навыков, но перед тем, как начать пользоваться этой рекламной платформой необходимо ответить на несколько вопросов, в том числе, кого они хотят взять в виртуальное приключение. И в этом заключается самая большая странность.

honda brings russian ivan in american homes with amazon ai generated prologue ads 10

На выбор предлагается два варианта водителей: мужского и женского пола. Но несмотря на то, что машина нацелена исключительно на американский рынок, имена, выбранные «Хондой» для двух этих персонажей, являются самыми неамериканскими из тех, что можно представить.

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Так, к примеру, мужчину-водителя японцы назвали Иваном. Имя является очень распространенным в России. Что касается девушки, то ее зовут Аника. В настоящее время такие имена используются в нескольких местах по всему миру, включая Германию, Швецию и даже Африку. 

Напомним, кроссовер Prologue является полностью электрическим SUV, который будет доступен для покупателей как в одномоторной, так и двухмоторной комплектациях. Ценник на него в США уже объявлен и на этапе предзаказа начинается от 47 тысяч 400 долларов (4,4 млн рублей).

Источник:AutoEvolution

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