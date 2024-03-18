Honda рекламирует новый кроссовер для США персонажем с русским именем Иван

Компания Honda ушла из России еще в январе 2022 года, сосредоточив свои усилия на американском рынке и сегменте электрических автомобилей. Одной из новинок в этом списке стал «паркетник» Prologue, который должен появиться в продаже в Штатах в ближайшие месяцы.

Автомобиль носит для компании большое значение. И чтобы подчеркнуть это «Хонда» не жалеет средств на рекламу своего продукта, но для многих она может показаться странной.

Японский автопроизводитель объединил усилия с Amazon, создав технологию The Dream Generator. Она работает на искусственном интеллекте и предлагает пользователям снять короткое анимированное видео с кроссовером Prologue, а затем поделиться им с друзьями.

Упражнение не требует каких-либо сложных навыков, но перед тем, как начать пользоваться этой рекламной платформой необходимо ответить на несколько вопросов, в том числе, кого они хотят взять в виртуальное приключение. И в этом заключается самая большая странность.

На выбор предлагается два варианта водителей: мужского и женского пола. Но несмотря на то, что машина нацелена исключительно на американский рынок, имена, выбранные «Хондой» для двух этих персонажей, являются самыми неамериканскими из тех, что можно представить.

Так, к примеру, мужчину-водителя японцы назвали Иваном. Имя является очень распространенным в России. Что касается девушки, то ее зовут Аника. В настоящее время такие имена используются в нескольких местах по всему миру, включая Германию, Швецию и даже Африку.

Напомним, кроссовер Prologue является полностью электрическим SUV, который будет доступен для покупателей как в одномоторной, так и двухмоторной комплектациях. Ценник на него в США уже объявлен и на этапе предзаказа начинается от 47 тысяч 400 долларов (4,4 млн рублей).