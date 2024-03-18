В Европе Tesla Cybertruck продают по цене нового Maybach

Пикап Tesla Cybertruck официально не представлен в Европе, но это не мешает некоторым энтузиастам и фанатам марки за пределами США уже владеть ими. Недавно такой шанс открылся для поклонников «Теслы» из Болгарии. Вот только по цене, которая выглядит пугающе.

Объявление о продаже машины опубликовали на крупнейшем классифайде «Старого Света» – портале «Mobile».

Согласно информации, раскрытой на странице с показанным автомобилем, пикап предлагают привезти в ЕС из США. Он выпущен в марте 2024 года и обладает мощностью 600 лошадиных сил.

Но все это не так интересно, как стоимость автомобиля. Если в Северной Америке машина предлагается по цене от 60 тысяч 990 долларов (5,6 млн рублей), то в Европу ее существует возможность привезти за сумму, которая в 4 раза превышает базовый «прайс» на ее родине.

Автомобиль для европейцев оценен в колоссальные 250 тысяч долларов (23,1 млн рублей). Это настолько дорого, что превышает стоимость в ЕС роскошного Maybach S580 4Matic (на 3,6 млн рублей) и Maybach GLS 600 (на 4,6 млн рублей).

Напомним, ранее объявления о возможности заказа Tesla Cybertruck появились и в России, но у нас за такие машины просят гораздо меньшие деньги, чем в Европе – от 13 миллионов рублей.