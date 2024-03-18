На пикап Tesla Cybertruck поступила новая жалоба: на этот раз проблема связана с его фарами

Автомобиль Tesla Cybertruck, продажи которого стартовали буквально несколько месяцев назад, вновь стал источником недовольства. На этот раз от владельца, проживающего в климатической зоне, где почти половину года присутствует снег.

Жалобу на электрический пикап составил пользователь с ником «@teslainventory», заявивший, что он полностью лишился светового пучка, исходящего от фар его новой машины, и опубликовал фотографию, демонстрирующую, что произошло.

Любой, кто проживает в холодном климате, наверняка знает, что большинство автомобилей собирают снег на фарах во время парковки, поэтому важно иметь при себе щетку.

Тем не менее, плоская передняя панель пикапа Tesla выглядит действительно так, будто создана для того, чтобы быть сосредоточением всего снега, который попадает на кузов машины.

Проблема усугубляется расположением фар. Несмотря на то, что под капотом находится большая светодиодная полоса, это не основной блок оптики, а ДХО. Но ночью освещать дорогу должны фары, которые находятся ниже в бампере и они установлены в небольшой ложбинке, которая собирает снег, создавая преграду для светового пучка.

Впрочем, Tesla Cybertruck не единственный электрический пикап, страдающий от такого конструкторского просчета. Форум владельцев Rivian с 2022 года заполнен аналогичными сообщениями, в которых люди жалуются на то, что их фары быстро покрываются слоем из снега и льда.

Владелец Cybertruck, столкнувшийся с такой неприятной ситуацией, уже предложил Tesla ее решение. Мужчина уверен, что проблема решится, если компания установит на фары нагревательный элемент, который будет подогревать места, где скапливается наледь, тем самым освобождая это пространство спереди машины от снежной преграды.