Toyota собирается построить новый необычный кросс-минивэн

Когда дело доходит до перевозки семьи, трудно найти что-то лучше, чем минивэн. Главным преимуществом такого кузова является его практичность, которая во многом превосходит даже ставшие резко популярными кроссоверы.

Впрочем, как известно, минивэны редко могут похвастать высоким дорожным просветом. Прекрасно понимая это крупнейший автопроизводитель Японии – концерн Toyota – готовится представить и вывести на рынок свой минивэн, который будет способен удивить как вместительностью, так и высоким клиренсом.

Впервые такую машину показали в виде концепта на прошлогодней выставке Japan Mobility Show (изображение выше). Тогда казалось, что это чистой воды шоу-кар и он не пойдет в производство, но все кто так думал, не угадали.

Накануне «Тойота» запатентовала дизайн серийной версии этой модели и, похоже, готова к тому, чтобы начать ее массовые продажи в ближайшие годы.

Правообладателем изображений заявлена компания Toyota Auto Body (подразделение, которое собирает такие модели как Land Cruiser, Alphard, а также минивэны Noah, Voxy и Hiace.

У кросс-минивэна пока нет названия, но, судя по патентным картинкам, машина не будет сильно отличаться от концепта, носившего название X-Van Gear.

Автомобиль сохранит облицовку кузова, получит точно такой же дорожный просвет и квадратный экстерьер, чем-то напоминая по формату Honda Element, выпускавшийся в период с 2003 по 2011 годы.

Напомним, ранее стало известно о планах Toyota разработать новое поколение внедорожного минивэна Delica. Прототип этой машины с индексом D6 показали прошлой осенью, а серийный вариант, по слухам, собираются представить в конце 2025-го года.