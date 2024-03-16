Дилерам не удается распродать кроссоверы Nissan X-Trail: на складах скопились десятки тысяч машин

Компания Nissan представила новое поколение кроссовера Rogue (он же X-Trail) в 2020 году. В 2023-м машина пережила небольшой рестайлинг и пользовалась неплохим спросом. Но, похоже, с планами продаж машин 2023 года выпуска японцы, мягко говоря, переборщили, что привело к зависшим на складах десяткам тысяч автомобилей.

По информации журнала «CarsCoops», на сегодняшний день только в США автосалоны Nissan держат на своих стоянках около 24 тысяч Nissan Rogue 2023 года выпуска. И непохоже, что машины удастся распродать в ближайшее время.

Дилеры сообщили об этой проблеме автопроизводителю и уже получили как минимум одно ее решение. Nissan предлагает им поощрение в размере 1 тысячи долларов (примерно 93 тысячи рублей по текущему курсу) за каждый из проданных кроссоверов Rogue 2023 производственного года.

Впрочем, заработать на этом автосалоны точно не смогут. Чтобы распродать автомобили прошлого года выпуска, которые засоряют их площадки и не дают возможность завозить новые партии свежих машин, дилерам придется предлагать собственные скидки на «старые» кроссоверы и включать в них сумму поощрения от Nissan.

В головном офисе компании уже подтвердили, что были чересчур оптимистичны в отношении продаж нового Nissan Rogue, для которого доступна только классическая версия с ДВС, выпустив пресс-релиз со следующими словами: