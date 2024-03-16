Проект нового минивэна Lada на полностью российской платформе сдвинулся с мертвой точки 

Летом прошлого года в российском сегменте автомобильного интернета прогремела новость – «АвтоВАЗ» собирается выпустить новый минивэн. Причем это должен будет оказаться не клон одной из китайских моделей, а полноценная Lada, основанная на отечественной платформе.

В качестве сроков начала проекта назывался конец прошлого лета, но с тех пор никаких подробностей о машине не было. Впрочем, накануне эта информация появилась, но пока о производной модели.

Помимо нового минивэна Lada «АвтоВАЗ» спроектирует на той же архитектуре B/C (сейчас ее использует Lada Vesta) еще и кроссовер, который выйдет немного раньше. По словам топ-менеджеров российского автогиганта, дизайн этой машины уже утвержден и уже ведутся их первые тестовые испытания (в форме так называемых «мулов»).

Ранее сообщалось, что в качестве основы для моделей с условными названиями Lada Van (минивэн) и Lada B-Cross (кроссовер) компания «АвтоВАЗ» задействует только основание кузова от Lada Vesta, тогда как все остальные детали, в том числе кузовные панели, у таких машин будут собственные.

Сейчас во внутренней «вазовской» документации минивэн приохотит под наименованием RGH и если верить инсайдерской информации, он представляет собой совсем не традиционный минивэн, а автомобиль с двухобъемным кузовом.

Технические сведения о проекте, разумеется, сейчас засекречены, но, скорее всего, машина унаследует у соплатформенной «Весты» как двигатель, так и автоматическую коробку передач (вариатор).

Первым представят новый кроссовер Lada (примерно через 2 года), а уже затем состоится премьера минивэна, построенного на то же самой архитектуре (вероятно, в 2027-2028 году).