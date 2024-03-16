Самый маленький кроссовер Volkswagen ждет новое обновление 

Самый компактный SUV в гамме немецкого автопроизводителя VW была представлена шесть лет назад. Машина пользовалась неплохим спросом и в 2023-м году была обновлена в Европе. А теперь пришел черед ее рестайлинга на другом крупном рынке – в Латинской Америке.

Накануне в Бразилии были замечены прототипы модернизированного VW T-Cross, судя по фотографиям которых такие автомобили ждут точечные перемены, сверстанные по лекалам их европейского собрата.

Львиная доля камуфляжа прикрывает от любопытных взоров фотошпионов переднюю и заднюю части кроссовера, но даже с учетом маскировки можно заметить, что машине достанется решетка радиатора, фары, а также задние фонари, близкие по дизайну к «старосветскому» аналогу.

Впрочем, как минимум одно различие между «паркетниками» все же будет. У латиноамериканского рестайлингового T-Cross, похоже, отсутствует светодиодная лента, проходящая сквозь «гриль».

Кроме того, машина получит новую переднюю панель в салоне, тогда как в европейском «Т-Кросс» она почти не изменилась.

А вот технически кроссовер, скорее всего, останется прежним. В Европе ему положены литровые моторы на 115 и 95 лошадиных сил, а также полуторалитровый агрегат на 150 «сил». Трансмиссии – МКПП или «робот» с двумя сцеплениями. Привод – исключительно передний.

В продажу в Латинской Америке новый VW T-Cross должен поступить уже этим летом.