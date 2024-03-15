Купе-кроссовер Toyota Taisor за 800 тысяч рублей представят уже меньше, чем через месяц

В прошлом году компания Suzuki представила свой новый купеобразный кроссовер Fronx, который оказался самым доступным автомобилем в своем сегменте с ценой при пересчете на рубли около 800 тысяч рублей.

В рамках партнерства вскоре у этой модели появится родственник от Toyota, который назовут Taisor и, вероятно, оценят примерно в те же самые деньги. Накануне выяснилось, когда состоится премьера такого автомобиля.

По информации журнала «AutoCar», официальный дебют нового ультрабюджетного кросс-купе «Тойоты» состоится уже меньше, чем через месяц – 3 апреля.

Машина получит схожий дизайн с оригинальным Suzuki Fronx, но будет иметь собственный бампер с измененными блоками фар, другие светодиодные дневные ходовые огни, новые легкосплавные колесные диски, перелицованные задние фонари и шильдики Toyota вместо Suzuki.

Салон автомобиля, скорее всего, окажется идентичен модели Suzuki, но сиденья Taisor могут получить новую обивку.

Предлагать самый дешевый купеобразный кроссовер в своей линейке «Тойота» будет с литровым мотором BoosterJet мощностью 100 лошадиных сил и 147 Нм крутящего момента, а также с 1,2-литровым бензиновым атмосферником на 90 «сил» и 113 Нм. В качестве трансмиссии задействуют 5-скоростную МКПП, «автомат» или «робот» с двумя сцеплениями.

Сколько будет стоить машина пока неизвестно, но, по всей вероятности, ей достанется цена, близкая к Suzuki Fronx (около 800 тысяч рублей по текущему курсу).

Впрочем, ждать, что автомобиль с таким ценником приедет по параллельному импорту в Россию не стоит. Тот же Fronx сейчас доступен на нашем рынке, но стоит далеко не 800 тысяч рублей, а минимум 2 миллиона 600 тысяч рублей.