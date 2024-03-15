Новый Kia Sportage показан на первых изображениях без камуфляжа

Компания Kia представила свой бестселлер Sportage в середине 2021 года и даже успела вывести его на российский рынок (в марте 2022 года выпуск машины был остановлен, а поставки прекратились).

С тех пор минуло уже почти 3 года, так что для модели подошел черед планового рестайлинга. Автомобильные дизайнеры с YouTube-канала «NY Mamooth» заглянули в будущее, продемонстрировав, как будет выглядеть реформенный корейский бестселлер.

В основе рендера лежат шпионские фотографии «Спортейджей» (NQ5), обновленные версии которых несколько дней назад заметили во время тестов в Южной Корее. Все они были облачены в плотную маскировку, но даже она не помешала художникам воспроизвести дизайн таких машин на своих изображениях.

Первое, и самое главное, на что можно будет обратить внимание в новом Sportage, так это на изменившуюся конфигурацию оптики. Она должна получить пиксельную графику, чем оказаться схожей со светотехникой электрических кроссоверов линейки EV, а также поменять форму светодиодной полосы дневных ходовых огней.

Вместе с фарами переменам подвергнется и сам бампер, для которого предусмотрят больше оквадраченных элементов, а прямо над ним расположится пересмотренная решетка радиатора с новым рисунком.

Дополнят образ обновленного «паркетника» колесные диски нового дизайна и, скорее всего, слегка переделанные задние фонари.

С вероятностью в 100 процентов технически машина не изменится и продолжит оснащаться прежней линейкой двигателей. Премьера реформенного Sportage состоится до конца 2024 года.