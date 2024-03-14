Toyota будет выпускать два новых автомобиля для медиков 

Компания Toyota имеет в своем арсенале немало спецтехники, основанной на популярных массовых моделях марки. Но накануне к ним присоединились еще две машины, построенные на базе минивэнов и фургонов Hiace и Lite Ace. Оба автомобиля, которые будут сходить с конвейера завода «Тойоты», предназначены для того, чтобы спасать жизни.

Автопроизводитель представил фургон Lite Ace PVT, основной задачей которого является транспортировка пациентов из одного медицинского учреждения в другое (как правило для оказания несрочной помощи). Вместе с тем, такие машины медики смогут использовать и в качестве промежуточной кареты скорой помощи, если возникнет такая необходимость.

У фургона есть две скамейки для персонала, а также внутри предусмотрен специальный пол, позволяющий зафиксировать носилки. В базовую комплектацию входит радио, а также «люстра» на крыше с сиреной.

Что касается модели Hiace Ambulance, то это полноценная скорая помощь с соответствующим оборудованием.

Внутри нее установлены большие шкафы с множеством мест для хранения, а также держатели для капельниц и кислородных баллонов. Кроме того, в оснащение входят носилки, дополнительные сиденья для медицинского персонала, световой бар и сирена с системой громкой связи.

Цены на заводские версии машин для медиков от Toyota начинаются при пересчете на российскую валюту от 1,5 миллиона за вариант Lite Ace PVT и от 2,4 миллиона рублей за модификацию Hiace Ambulance.