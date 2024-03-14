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Toyota построила настоящий «Котобус» из легендарного мультфильма Хаяо Миядзаки

Он будет курсировать по одному из японских парков 

Текст: Алиса Шашкова
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В 1988 году японский мультипликатор Хаяо Миядзаки выпустил полнометражный фильм «Мой сосед Тоторо», одну из главных ролей в котором исполнил «Котобус» – вымышленный персонаж с лицом улыбающегося кота, телом в форме автобуса и пушистым хвостом.

Спустя более 30 лет компания Toyota решила превратить его в реального, построив «Cat Bus» собственными руками.

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Машина основана на низкоскоростном аккумуляторном электромобиле, способном проезжать короткие расстояния (APM).

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Автобус предназначен для того, чтобы использоваться для перевозки на спортивных мероприятиях. Его максимальная скорость достигает 19 км/ч, а запас хода на одном заряде равен около 100 км.

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Для версии «Cat Bus» Toyota оснастила APM скамьей сзади с меховыми чехлами для сидений, которые можно легко снять для их стирки.

Кроме того, машине достался пандус, который можно развернуть всего за 10 секунд, тем самым обеспечив легкий доступ в салон и из него для инвалидов-колясочников.

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Настоящей изюминкой автобуса является его экстерьер. Он был разработан дизайнером Наоки Нагацу совместно со студией Миядзаки (Studio Ghibli).

В результате на свет появился автобус, который внешне имитирует персонажа известного мультфильма. В качестве бонуса заявлено, что у машины по ночам будут загораться глаза.

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«Котобусы», выпущенные в количестве 200 штук, начнут эксплуатироваться в японском парке «Экспо-2005» уже с 16 марта. 

Источник:Top Gear
Фото:Toyota

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