Toyota построила настоящий «Котобус» из легендарного мультфильма Хаяо Миядзаки

В 1988 году японский мультипликатор Хаяо Миядзаки выпустил полнометражный фильм «Мой сосед Тоторо», одну из главных ролей в котором исполнил «Котобус» – вымышленный персонаж с лицом улыбающегося кота, телом в форме автобуса и пушистым хвостом.

Спустя более 30 лет компания Toyota решила превратить его в реального, построив «Cat Bus» собственными руками.

Машина основана на низкоскоростном аккумуляторном электромобиле, способном проезжать короткие расстояния (APM).

Автобус предназначен для того, чтобы использоваться для перевозки на спортивных мероприятиях. Его максимальная скорость достигает 19 км/ч, а запас хода на одном заряде равен около 100 км.

Для версии «Cat Bus» Toyota оснастила APM скамьей сзади с меховыми чехлами для сидений, которые можно легко снять для их стирки.

Кроме того, машине достался пандус, который можно развернуть всего за 10 секунд, тем самым обеспечив легкий доступ в салон и из него для инвалидов-колясочников.

Настоящей изюминкой автобуса является его экстерьер. Он был разработан дизайнером Наоки Нагацу совместно со студией Миядзаки (Studio Ghibli).

В результате на свет появился автобус, который внешне имитирует персонажа известного мультфильма. В качестве бонуса заявлено, что у машины по ночам будут загораться глаза.

«Котобусы», выпущенные в количестве 200 штук, начнут эксплуатироваться в японском парке «Экспо-2005» уже с 16 марта.