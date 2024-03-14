Бывший ведущий Top Gear раскритиковал электромобили

За электромобилями многие видят будущее, но в современном мире, несмотря на резкий рост их продаж, технология все еще далека для массового потребления. Такое мнение выразил бывший ведущий автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Джеймс Мэй в подкасте «The Intercooler».

По словам британца, он продолжает сомневаться в электромобилях, поскольку разработки, связанные с аккумуляторами, по-прежнему недостаточно хороши, а амбиции в отношении электрокаров намного опережают технологии.

Одной из главных проблем, связанных с электромобилями, экс-ведущий самых рейтинговых автомобильных шоу, владевший шестью представителями такого вида техники (в том числе двумя водородными моделями Toyota), видит слишком долгую зарядку:

Кроме того, в том, чтобы начать массово пересаживать людей на электрокары, эксперт видит и другую проблему, связанную с инфраструктурой для этих автомобилей:

«Если вы едете куда-то далеко, в конечном счете вам приходится искать маршрут, где будут установлены станции быстрой зарядки и надеяться, что на них не окажется большой очереди».

По словам Джеймса Мэя, для того, чтобы сделать электромобили мейнстримом, необходимо значительное улучшение мировой инфраструктуры с точки зрения количества зарядных станций. Причем речь идет даже не о десятках и сотнях тысяч таких «заправок», а о миллионах.