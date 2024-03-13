Новый кроссовер Kia Clavis расположится между Sonet и Seltos

Корейская автомобильная марка Kia готовится представить очередную новинку в сегменте SUV, которая должна расположиться на нижней ступени в иерархии таких моделей. Тесты машины уже идут полным ходом, а премьера ожидается в конце этого года. Чего ждать от такого автомобиля рассказали журналисты издания «Indiacarnews».

Индийские авторы утверждают, что новый «паркетник» Kia получит название Clavis. Машина должна оказаться чем-то вроде аналога Hyundai Exter, но быть длиннее этой модели, больше соответствуя габаритам Kia Sonet.

В линейке компании кроссовер расположится как раз между этим вседорожником и более крупным Kia Seltos, хорошо известным на российском рынке.

Внешне «Клавису» предстоит оказаться похожим на более дорогие аналоги Kia в сегменте SUV, включая Telluride. Машина получит оквадраченные элементы дизайна и высокий дорожный просвет, а также выступающую облицовку кузова, рейлинги на крыше, дверные ручки скрытого типа, фирменную решетку «Киа», светодиодные фары и L-образные фонари.

В арсенал модели должны войти: цифровая комбинация приборов, мультимедийная система с сенсорным экраном, панорамный люк на крыше (первый в классе), камера кругового обзора и многое другое.

Длина машины составит менее 4 метров, но это обстоятельство не сделает Clavis менее вместительным, чем родственный Sonet благодаря более высокому и широкому кузову.

Продавать компактный «паркетник» Kia собираются как с бензиновыми, так и электрическими силовыми агрегатами. В качестве первых могут задействовать 1- и 1,2-литровые двигатели, работающие в паре с МКПП или «автоматом».

В продажу Kia Clavis поступит в начале 2025 года. Электрическая модификация кроссовера (по слухам) появится примерно спустя год.