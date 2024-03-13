На Аляске случайно нашли город с брошенными ретро-автомобилями

Автомобильные кладбища периодически находят во многих странах мира. Но недавно общий список пополнился не стоянкой, а целым городом, случайно обнаруженным на Аляске.

Место, где фактически «захоронен» целый автопарк, нашла местная исследовательница, когда отправилась пофотографировать лосей, но вместо животных наткнулась на неожиданные сокровища.

По словам женщины, речь идет о старом автомобильном городе, который по масштабам близок к кладбищу автомобилей на юге США, насчитывающему более 4 тысяч машин.

Первое, на что обратила внимание блогер, это на торчащие из под земли металлические тросы, а затем ее взору открылась картина, на которой множество ретро-автомобилей погребены недалеко друг от друга. Их кузова торчат из земли и находятся в удручающем состоянии.

Искательница приключений провела небольшое расследование, выяснив, что все эти автомобили не были частью какого-либо конкретного проекта (к примеру, строительства из них импровизированной пристани).

Вместо этого оказалось, что машины сбрасывали сюда с 1950 по 1970-е годы (своеобразный вид утилизации). В итоге это привело к тому, что они заняли почти весь северный берег маленького полуострова, образовав целый автомобильный город.

Что интересно, в 80-х весь этот участок земли был выкуплен одной из компаний, занимающейся поставками электричества, но брошенные десятилетиями назад машины с него никуда не делись и продолжают доживать свой век под открытым небом.