Появились первые фото Toyota Land Cruiser 250 (экс-Prado) после краш-тестов

Toyota представила долгожданное, новое поколение своего рамного внедорожника Land Cruiser Prado в конце прошлого года. С тех пор японцы успели собрать заказы на эту модель в Европе (первую партию из 1000 машин разобрали за 30 минут). Несмотря на это, живые продажи Land Cruiser 250 начнутся только ближе к лету этого года.

Каким окажется уровень безопасности новой модели пока неизвестно, но накануне в Сеть утекло фото, подтверждающее, что «двухсотпятидесятый» уже проходит независимые краш-тесты.

На снимке видны два внедорожника, установленные на эвакуаторе напротив друг друга. Оба имеют характерные повреждения передних частей кузова, но их силовые элементы, несмотря на очевидную силу удара, выглядят как новые.

По какому формату проходили тесты неизвестно, но на кузове машин можно заметить логотипы независимой организации «ANCAP», испытывающей машины на безопасность для рынка Австралии и Новой Зеландии.

Очевидно, что Land Cruiser 250 получит хорошие оценки в протоколе краш-тестов, ведь в «Тойоте» постарались не экономить на безопасности машины.

В ее базовое оснащение, которое не требует доплаты, были включены: автоматический дальний свет, адаптивный «круиз», система контроля движения в пределах полосы, распознавания пешеходов и дорожных знаков, мониторинга «слепых» зон, а также технология оповещения водителя о потенциальной возможности перекрестного столкновения.

«Живые» продажи машин начнутся в зависимости от рынка через несколько месяцев. Цены на Land Cruiser 250 будут начинаться примерно от 56 тысяч долларов (более 5 миллионов рублей по нынешнему курсу).