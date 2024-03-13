В Россию ввозят супер-крепкий кроссовер, который надежнее, чем Toyota и Lexus 

В сентябре 2022 года компания Subaru сменила поколение модели XV, вместе с которым переименовала этот кроссовер в Crosstrek. Такое имя сейчас используется на всех рынках сбыта модели. И Россия здесь не исключение.

По информации Daily-Motor.ru, в РФ привезли партию праворульных «паркетников» Subaru Crosstrek 2024 года выпуска. Это мягко-гибридные машины, поступившие в распоряжение одного из «серых» дилеров во Владивостоке.

Каждый из автомобилей оснащен 2-литровым бензиновый оппозитным мотором, выдающим 145 лошадиных сил и 181 Нм крутящего момента, на разгонах которому помогает электрический довесок мощностью 13 «сил» и 65 Нм.

Вместо 12-вольтовой батареи Crosstrek использует литий-ионный аккумулятор, в качестве трансмиссии задействуется вариатор, а привод можно выбрать как передний, так и полный.

Особенностью модели Subaru Crosstrek является ее позиционирование в сегменте SUV на мировой арене.

Машину считают самым крепким представителем в этом классе в 2024 году (по версии журнала «TopSpeed») и присваивают машине оценку прогнозируемой надежности в невероятные 99 баллов из 100.

Это на 12 баллов выше, чем в случае с занявшим второе место Toyota 4Runner и на 16 баллов лучше, чем результат Lexus GX соответственно.

В список жалоб на Crosstrek, согласно недавнему исследованию, не входит ни одна техническая неисправность. Единственным недостатком машины ее владельцы видят не самую внятную управляемость на неидеальном дорожном покрытии.

Ценник на такие автомобили в России уже известен. Дилер хочет за них от 2 миллионов 750 тысяч рублей, что почти в 2 раза дороже, чем они стоят у себя на родине в Японии.