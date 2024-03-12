Самая дешевая Tesla может появиться гораздо позже, чем все рассчитывают

Глава компании Tesla Илон Маск после запуска пикапа Cybertruck намекал на то, что следующей премьерой американского бренда станет компактный электрокар, который станет самым доступным в линейке марки.

Предполагалось, что продажи машины стартуют уже в 2025-м году, но, по новым слухам, премьера автомобиля сдвинется на гораздо более поздний срок.

Ожидается, что новая Tesla получит название Model 2. В качестве цены для нее названа сумма в 25 тысяч долларов или примерно в 2,2 миллиона рублей по текущему курсу, что расположит машину на ступеньку ниже нынешнего самого дешёвого электрокара марки Tesla Model 3.

По информации издания «Bloomberg», американскому автопризводителю, вероятно, потребуется еще несколько лет, чтобы внедрить в свою модельную гамму самую доступную модель. В качестве ориентировочных сроков звучит дата 2027-й год.

Кроме того, ожидается, что в проект будут внесены некоторые изменения по сравнению с текущими планами. Во-первых, машину постараются сделать еще дешевле, чтобы она стоила примерно 20 тысяч долларов (менее 2 миллионов рублей). Добиться этого удастся благодаря отказу от стеклянной крыши.

А во-вторых, автомобиль получит запас хода в 400 километров, что меньше, чем ожидалось изначально (предполагалось, что его показатель дальнобойности составит 500 км).