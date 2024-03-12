Владельцы Tesla Cybertruck жалуются, что начали попадать в черный список компании

Еще до того, как компания Tesla начала официальные поставки своим клиентам электромобилей Cybertruck, американский автопроизводитель предупреждал, что будет жестоко карать спекулянтов, занимающихся перепродажей машин.

Тогда сообщалось, что все покупатели «Кибертраков» подписывают соглашение, в котором обязуются не продавать свои пикапы в течение первого года владения. Но некоторых обладателей столь желанной во всем мире машины это не остановило и они выставили автомобили на продажу, за что тут же получили наказание.

На профильном форуме Cybertruck Owners Club появились сообщения о том, что «Тесла» начала заносить в черный список всех клиентов, которые пытаются продать, либо просто выясняют цену на свой автомобиль на вторичном рынке.

По словам одного из владельцев Cybertruck, он выложил объявление о продаже Cybertruck на нескольких сайтах, но не для того, чтобы реализовать его, а лишь, чтобы выяснить, насколько высок интерес к его транспортному средству.

В шутку он установил цену в 242 тысячи 69 долларов (22 миллиона рублей), но тут же получил звонок от Tesla, в котором мужчине сообщили, что теперь он находится в черном списке компании и больше не сможет официально покупать машины этой компании.

Более того, по договору компания отменит все его заказы, оформленные до попадания в блэклист, и не возместит плату за бронирование в размере от 100 до 250 долларов (9 – 22 тысячи рублей).