Новый кроссовер Kia дешевле 850 тысяч рублей: раскрыты подробности

Компания Hyundai активно развивает линейку доступных SUV, в которой недавно появился субкомпакт Casper, а затем и Exter. Родственная Kia пока только готовит собственный вариант таких «паркетников». Один из них – кроссовер Clavis, который должен стать самым дешевым SUV в гамме автопроизводителя.

Накануне машину вновь удалось подловить во время тестов. Прототипы «Клавис» запечатлели во время тестов на дорогах Южной Кореи. Их кузова были облачены в маскировку, но даже она не помешала понять, как примерно может выглядеть такой автомобиль.

Kia Clavis должен получить квадратный силуэт, который будет сильно отличаться от более крупных моделей Sonet и Seltos. Спереди можно ждать появления фирменной радиаторной решетки, светодиодных фар, интегрированных в бампер, широких воздухозаборников и плоского капота.

Кроме того, для бюджетного «паркетника» предусмотрят 2-цветные легкосплавные колесные диски, дверные ручки, установленные заподлицо, L-образные LED фонари сзади и низко расположенные стоп-сигналы.

В салоне машина сможет удивить наличием панорамного люка в крыше (единственным в классе), а также двухцветных сидений из кожзаменителя с функциями подогрева и вентиляции.

Сзади установят диван для двух человек с регулируемыми подголовниками и предусмотрят в задней части центрального подлокотника дефлекторы обдува плюс розетки для подзарядки смартфонов.

Приводить в движение Kia Clavis, по слухам, будет 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» или литровый бензиновый мотор с турбонаддувом в зависимости от комплектации.

Впоследствии у машины появится полностью электрическая версия с аккумулятором ёмкость от 30 до 35 кВт/ч, обеспечивающим ей дальнобойность на уровне около 350-400 километров.

Сколько будет стоить Kia Clavis пока неизвестно, но сейчас самым доступным кроссовером корейской марки является «паркетник» Sonet, за который в Индии просят примерно от 850 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту с местных рупий.

Новый SUV должен оказаться дешевле базового «Сонета», причем на существенную сумму если сравнивать начальные комплектации.

Премьера машины должна состояться уже в этом году.