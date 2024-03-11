«Заряженный» лифтбэк Skoda Superb vRS: каким он будет 

В ноябре прошлого года чешский автопроизводитель Skoda провел официальную презентацию нового, четвертого поколения модели Superb. Автомобиль получил два типа кузовов – лифтбэк и универсал, а также получил платформу MQB Evo и адаптивную подвеску.

Во время премьеры модели босс «Шкоды» Клаус Зелмер намекнул о том, что вскоре у этой модели появится «заряженный» вариант vRS, которого у нее еще никогда не было.

Как будет выглядеть производительная модификация Skoda Superb показал малазийский независимый дизайнер с ником «Theottle».

Автомобильный художник нарисовал Superb vRS только в кузове лифтбэк, но, скорее всего, такая версия будет доступна и для универсала.

Главными визуальными отличиями «заряженных» машин от простых «Супербов» станут затемненная радиаторная решетка и отверстия воздухозаборников, а также собственные бампера, антихром шильдики на кузове, черный спойлер на крышке багажника, накладки на порогах и раздвоенные выхлопные патрубки сзади.

Но для покупателей таких машин важнее окажется то, что будет находиться под капотом Superb vRS.

По слухам, там расположится самая мощная версия подключаемой гибридной силовой установки соплатформенного VW Passat. Ее отдача составит 268 лошадиных сил, а запас хода только на электричестве будет равен почти 100 километрам.

Появление «заряженного» варианта «Шкоды Суперб» запланировано на 2025-й год.