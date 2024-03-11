Bugatti показал тизер преемника Chiron

Руководство компании Bugatti сейчас находится в США, чтобы продемонстрировать своим потенциальным клиентам новое поколение гиперкара, который заменит Chiron. Ранее машину показали на закрытом мероприятии в Майами, а теперь ее привезли в Лос-Анджелес.

Несмотря на секретный формат презентации, генеральный директор Bugatti Мате Римак выложил в Сеть тизер машины, чтобы на нее могли посмотреть те, кто не входит в список потенциальных покупателей машины.

На кадрах из видео запечатлен автомобиль, накрытый темным покрывалом. Рассмотреть машину под ним невозможно, но можно сделать выводы о форме ее кузова.

Судя по всему, новый гиперкар является эволюцией своих предшественников в лице Veyron и Chiron. Спереди сквозь маскировку проглядывается линия переднего крыла, продолжающаяся вдоль борта автомобиля, а также абсолютно новые фары.

Из описания машины, которое дали те, кому удалось посмотреть ее вживую, следует, что преемник Chiron будет обладать большой подковообразной радиаторной решеткой и задней частью кузова в стиле McLaren P1. Интерьер машины был охарактеризован таким образом, что его сравнили со «швейцарскими механическими часами».

Изюминкой гиперкара Bugatti следующего поколения станет его двигатель. В качестве силовой установки машина получит 8,3-литровый гибридный агрегат V16, который, по слухам, будет производить около 1800 лошадиных сил. Связку ему составят два электромотора на передней оси и третий, расположенный между двигателем и трансмиссией.