Популярный пикап Nissan Navara переживет финальные обновления перед появлением нового поколения

Актуальная генерация популярного японского пикапа Nissan Navara недавно отпраздновала 10-летний юбилей. Дебютировав в 2014-м, машина является одной из самых продаваемых в линейке компании, но постепенно утрачивающей свои позиции по сравнению с более современными конкурентами.

Решить этот вопрос должно полностью новое поколение, однако до него «ниссановцы» собираются провести еще несколько обновлений актуальной текущей генерации «Навары».

Как сообщает австралийское издание «Drive», перед тем, как Navara снимут с продаж, автомобиль модернизируют несколько раз. По словам одного из топ-менеджеров Nissan, первый рестайлинг машина переживет уже через несколько месяцев.

Ожидается, что обновления будут незначительными и включат в себя несколько технических доработок, добавление дополнительных продвинутых систем помощи водителю и смену материалов отделки салона.

Что касается следующего поколения Nissan Navara, то такой пикап, скорее всего, получит общие компоненты с совершенно новым Mitsubishi Triton. В рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi триумвират договорился о совместном использовании платформ и разработок для своих коммерческих автомобилей, а именно фургонов, пикапов и внедорожников.

Двигатели, интерьер и экстерьер машин, по всей вероятности, будут отличаться друг от друга, но компоненты шасси и подвески в альянсе будут общими.

Премьера нового поколения Nissan Navara должна состояться примерно через два года.