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Популярный пикап Nissan Navara переживет финальные обновления перед появлением нового поколения

Совершенно новая модель дебютирует через два года

Текст: Михаил Романченко
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Актуальная генерация популярного японского пикапа Nissan Navara недавно отпраздновала 10-летний юбилей. Дебютировав в 2014-м, машина является одной из самых продаваемых в линейке компании, но постепенно утрачивающей свои позиции по сравнению с более современными конкурентами.

Решить этот вопрос должно полностью новое поколение, однако до него «ниссановцы» собираются провести еще несколько обновлений актуальной текущей генерации «Навары».

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Как сообщает австралийское издание «Drive», перед тем, как Navara снимут с продаж, автомобиль модернизируют несколько раз. По словам одного из топ-менеджеров Nissan, первый рестайлинг машина переживет уже через несколько месяцев. 

Ожидается, что обновления будут незначительными и включат в себя несколько технических доработок, добавление дополнительных продвинутых систем помощи водителю и смену материалов отделки салона.

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Что касается следующего поколения Nissan Navara, то такой пикап, скорее всего, получит общие компоненты с совершенно новым Mitsubishi Triton. В рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi триумвират договорился о совместном использовании платформ и разработок для своих коммерческих автомобилей, а именно фургонов, пикапов и внедорожников. 

Двигатели, интерьер и экстерьер машин, по всей вероятности, будут отличаться друг от друга, но компоненты шасси и подвески в альянсе будут общими. 

Премьера нового поколения Nissan Navara должна состояться примерно через два года.

Источник:Drive

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