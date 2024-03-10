В Россию приехали новые внедорожные минивэны Mitsubishi Delica за 2,2 млн рублей

Mitsubishi Delica известна российским покупателям по минивэну, который в 90-е активно ввозили в нашу страну из Японии. Та машина могла похвастать недюжинными способностями на бездорожье, а также выделялась образцовой надежностью.

Прошло много лет и Delica трансформировалась в современный вэн, построенный на платформе кроссовера Mitsubishi Outlander (со всеми вытекающими последствиями). А недавно такой автомобиль начал поступать в Россию.

Как выяснила редакция онлайн-журнала Daily-Motor.Ru, до РФ добралась свежая партия минивэнов Mitsubishi Delica D:5. Все машины, входящие в нее, сошли с конвейера в 2024 году и являются совершенно новыми.

Приводит в движение их 2,3-литровый дизельный мотор, производительность которого равна 145 лошадиным силам. В связке с двигателем функционирует АКПП и система полного привода.

У минивэна высокий клиренс – 210 мм, сопоставимый со многими современными кроссоверами. Вместе с тем, его конкурентное преимущество перед машинами сегмента SUV заключается в том, что внутри «Делики» может поместиться до восьми человек.

Цены на праворульные Mitsubishi Delica D:5 в России 2024 года выпуска сегодня соответствуют «топовым» комплектациям отечественной Lada Vesta. За такие машины, ввезенные из Японии, у нас просят в среднем 2 миллиона 200 тысяч рублей.