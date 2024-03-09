В Африке случайно нашли забытую на десятилетия коллекцию Mercedes-Benz из 60-х и 70-х

Все привыкли, что коллекционные автомобили стоят очень дорого, а значит очень ценны и хранятся в идеальных условиях. Но найденная совершенно неожиданным образом в Южной Африке «сокровищница» доказала обратное.

В провинции Восточный Кейп была обнаружена стоянка классических автомобилей, большая часть из которых являются машинами Mercedes-Benz. Коллекция принадлежала бизнесмену Луису Коетцеру, который погиб в автокатастрофе в начале 2020 года.

Дети южноафриканского ценителя автомобилей тут же распродали все стоянки с редкими машинами, но, как выяснилось теперь, им было известно далеко не обо всех коллекциях своего богатого отца.

Сарай с внушительной коллекцией «Мерседесов», покрытых толстым слоем пыли, обнаружился, когда семья собиралась продать часть обширного земельного участка Коетцера.

По словам авторов фотографий, сделанных внутри ангара, его размер сопоставим с тремя теннисными кортами, а автомобили (их более 200 штук), находящиеся внутри, выстроены в ряд, как войска, готовые к атаке.

Судя по внешнему виду машин (большая часть из них «Мерседесы» 1960-х – 1970-х годов), автомобили находились в этом ангаре на протяжении нескольких десятилетий и за ними никто не следил, что сказалось как на их внешнем виде, так и, скорее всего, на технической части.

Несмотря на это на всю коллекцию уже скоро найдется покупатель. Машины, а также запчасти к ним, хранящиеся в сарае, выставили на аукцион одним лотом. Торги начнутся 25 марта и продлятся до 3 апреля.