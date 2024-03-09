Новейший Hyundai Palisade показали во всей красе задолго до премьеры

Hyundai продолжает активно работать над проектом следующего поколения своего самого крупного вседорожника Palisade. Машина, прошедшая через рестайлинг в 2022 году, сменит генерацию в 2025-м. Как она будет выглядеть накануне показали дизайнеры из студии «stuBIO».

Создавая компьютерную визуализацию экстерьера нового Palisade, художники опирались на шпионские снимки прототипов этой модели, которые планомерно утекали в Сеть в течение всего 2023 года, а затем и в начале 2024-го.

Авторы рендеров, явно заглянувшие в будущее, уверены, что следующая генерация Hyundai Palisade (LX3) будет развивать успех своих предшественников и получит хоть и узнаваемый дизайн, но заметно изменившийся по сравнению с дореформенными машинами.

Так, к примеру, корейский вседорожник практически наверняка ждет существенный пересмотр передней части кузова, где появятся совершенно новые светодиодные фары, другая радиаторная решетка и бампер.

Кроме того, поменяется его боковой профиль, который помимо новых кузовных панелей удивит переработанным профилем окон, визуально делающих машину длиннее.

Завершит список визуальных доработок новая конфигурация задних фонарей, другая пятая дверь и бампер, подвергшийся глубокому редизайну.

Подтвержденной информации о технической стороне автомобиля пока нет, но ходят слухи, что кроссовер построят на новой архитектуре с растянутой колесной базой. Благодаря ей инженерам Hyundai удастся увеличить пространство в салоне машины, чтобы бросить вызов таким популярным моделям в этом сегменте как Toyota Grand Highlander, а также Honda Pilot.

Если верить тем же сведениям, под капотом Palisade нового поколения дебютирует сразу два новых двигателя: 2,5-литровый гибридный силовой агрегат и 3,5-литровый мотор V6 с турбонаддувом, который придет на смену актуальному 3,8-литровому ДВС.

Официальная премьера нового Hyundai Palisade должна состояться в 2025 году, после чего начнутся его продажи в Корее, а затем и на других мировых рынках.