Подросток едва не погиб из-за возгорания Toyota RAV4 за несколько недель до ее отзыва

В ноябре прошлого года компания Toyota получила предписание от организации NHTSA провести отзыв кроссоверов Toyota RAV4 2013-2018 производственных лет, которые могли загореться во время движения.

Тогда автопроизводитель сообщал, что пока не зафиксировал ни одного такого случая, который был бы опасен для жизни водителя и пассажиров, но все же начал отзывную акцию. А спустя почти полгода с момента ее начала выяснилось, что как минимум один подросток едва не погиб, оказавшись в охваченном пожаром RAV4.

По словам 18-летнего Талера Кастух из Чикаго (США), однажды вечером он ехал на своем подержанном Toyota RAV4 (2013 года выпуска) на волейбольный турнир.

В какой-то момент машина заглохла и тут же загорелась посреди переполненной машинами скоростной автомагистрали.

Подросток рассказал, что пламя из под капота появилось настолько быстро, что он едва успел выбраться из машины до того момента, как огонь охватил весь автомобиль.

Более того, времени для того, чтобы покинуть автомобиль оказалось так мало, что ему пришлось оставить в салоне сумку с документами и дорогостоящее спортивное снаряжение.

Ровно спустя две недели после инцидента Toyota объявила об отзыве более 1,8 миллиона машин RAV4 2013-2018 годов выпуска из-за риска возгорания, связанного с креплением аккумуляторной батареи.

Сервисная кампания продолжается по сегодняшний день и включает в себя замену прижимного механизма крепления аккумулятора, а также других, связанных с ним деталей.