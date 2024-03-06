Аналог нового Hyundai Grandeur от Kia: как он может выглядеть

Премиальный корейский седан Hyundai Grandeur сменил поколение в 2022-м году, значительно изменившись внешне, но получив «начинку» Kia K8. А теперь существенная модернизация ожидает и его технического аналога.

Недавно такую машину заметили в плотном камуфляже на одной из парковок Сеула. Воспользовавшись сделанными фотографиями дизайнер из студии «Gotcha Cars» продемонстрировал, как Kia K8 изменится внешне с грядущим рестайлингом.

Автомобильный художник запечатлел машину только с одного ракурса – в анфас, где, как предполагается, будут сосредоточены основные изменения в экстерьере. Машина на рендере действительно выглядит совершенно по-другому и больше похожа на автомобили электрической линейки EV, чем на седан с двигателем внутреннего сгорания.

4-дверка должна избавиться от традиционной сетчатой радиаторной решетки, которую займет пластик с двумя 4-угольными отверстиями, а также бампер с большим нижним воздухозаборником. Капот получит более острые линии, а горизонтальная оптика примерит на себя пинцетообразные светодиодные ДХО, а также основные блоки в виде 12 пикселей с каждой из сторон.

Определенные изменения произойдут и в интерьере седана, но насколько они будут серьезными пока сказать сложно.

Силовой агрегат Kia K8 должен подвергнуться тонкой настройке, а не полному капитальному ремонту. В нем основное внимание, скорее всего, будет уделено повышению мощностных характеристик, снижению расхода топлива, а также увеличению запаса хода на электротяге.

Релиз аналога Hyundai Grandeur от Kia состоится не раньше лета 2024 года. Первым рынком для машины станет родная Южная Корея, после которой ее начнут продавать в других странах.