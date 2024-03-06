Легендарный Nissan Patrol сменит дизайн и схлестнется с Toyota Land Cruiser 300

С осени 2023 года Nissan активно обкатывает прототипы нового поколения своего полноразмерного внедорожника Patrol (индекс Y63). Машину несколько раз подлавливали в ОАЭ, а затем и в США, где эта модель известна под именем Armada.

Взяв за основу эти снимки независимый дизайнер, известный в Сети под ником «Enhance_Cars», нарисовал одну из самых важных новинок «Ниссан» будущих лет без какого-либо камуфляжа.

На рендере автомобиль, которому прочат статус одного из главных конкурентов Toyota Land Cruiser 300, предстал в брутальном внешнем виде.

Судя по изображению, машина явно прибавит в размерах, а также получит угловатый силуэт, высокий капот хромированное V-образное обрамление решетки радиатора, а также двухэтажную оптику с узкими линиями светодиодных дневных ходовых огней и необычный передний бампер с пластиковой «губой».

Вместе с обликом Patrol должен в значительной степени измениться и технически. По слухам, место его традиционного 5,6-литрового мотора V8 займет новая современная шестицилиндровая 3,5-литровая «наддувная» бензиновая установка, генерирующая 427 лошадиных сил при 700 Нм максимального крутящего момента. Двигатель состыкуют с девятискоростным «автоматом» и системой полного привода.

Официальная премьера Nissan Patrol нового поколения (Y63) может состояться уже в конце этого года.