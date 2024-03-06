Renault хочет продать Volkswagen платформу для его будущего самого дешевого электромобиля

В прошлом году компания Renault показала концепт-кар, являющийся прообразом нового Twingo. Машина представляет собой электромобиль, который будет стоить менее 20 тысяч евро (до 2 миллионов рублей). Серийную версию машины обещают показать в ближайшие месяцы. Но платформа, которая ляжет в основу нового «Твинго», вполне может стать базой для аналогичных электрокаров от других брендов.

По информации французского журнала «L’argus», в «Рено» ищут тех, кто купит у нее «тележку» AmpR Small. Одним из претендентов на приобретение такого шасси является Volkswagen, который находится в поисках архитектуры для своего самого маленького электромобиля. Его собираются расположить в линейке немецкой марки на ступеньку ниже ID.2.

По слухам, машина получит название ID.Up!, но она не унаследует платформу MEB Entry у старшего брата Up!, а получит собственную. Вот как комментирует проект нового бюджетного электромобиля VW руководитель отдела технического развития VW Кай Груниц:

Если в VW решат приобрести у Renault платформу для своей новинки, то с большой вероятностью они купят у них нее и батарею LFP, которая является менее эффективной, но гораздо более доступной по сравнению с распространенными аккумуляторами NMC.

Впрочем, пока все это носит форму слухов и единственной подтвержденной информацией является срок дебюта нового Renault Twingo, который звучит как 2026-й год.