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Предсерийную версию нового электро-кроссовера Kia подловили во время тестов

Его премьера состоится уже совсем скоро

Текст: Ростислав Архипов
kia ev 3 pre production model 3.jpg

Kia готовится представить очередной электромобиль в своей линейке, который займет одну из самых начальных ступенек в иерархии таких кроссоверов. Машину назовут EV3. Накануне ее удалось запечатлеть в предсерийном варианте фотошпионам YouTube-канала Eden.

Тестовые прототипы, облаченные в плотный камуфляж, засняли во время прохождения испытаний на дорогах Южной Кореи. Даже несмотря на маскировку, прототипы выглядят почти готовыми к производству. К примеру, они оснащены традиционными наружными зеркалами заднего вида, а также серийными колесными дисками.

kia ev 3 pre production model 4.jpg

Внешне машине предстоит быть похожей на своего старшего родственника EV9. У него будет похожая оптика, аналогичный бампер, а также схожая форма кузова и кормы. 

Kia EV3 18

Внутри кроссовер пойдет по стопам новых моделей Kia и Hyundai, получив большой экран, а также минималистичный, но при этом футуристичный интерьер. 

Длина EV3 составит 4,4-метра, а его главными конкурентами выступят такие модели как Volvo EX30 и Peugeot E-2008. 

kia ev 3 pre production model 5

Технические характеристики машины пока засекречены, но ходят слухи, что «паркетник» будет использовать технологию 400 В, которая обеспечит ему конкурентноспособную цену. 

Дебют Kia EV3 ожидается в первом квартале 2024 года. В продажу машина поступит к началу лета и, скорее всего, оперативно появится в том числе и на российском рынке благодаря параллельному импорту. 

Фото:The Korean Car Blog

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