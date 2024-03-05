Новый роскошный старший брат Toyota Highlander появится позже, чем ожидалось

В середине ноября прошлого года компания Toyota показала новый автомобиль из современной линейки Crown, которому досталась приставка Estate. Машина стала четвертой моделью в гамме суббренда с логотипом в виде короны и должна была поступить в продажу в марте. Впрочем, первый месяц весны 2024 года уже наступил и Toyota пока молчит о начале ее реализации.

По информации японского инсайдерского журнала «BestCarWeb», запуск Toyota Crown Estate не стоит ждать в марте. Вместо этого машину обещают начать поставлять к дилерам не раньше середины 2024 года.

Длина Toyota Crown Estate должна составить 4,9-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,6-метра. Автомобилю, который расположится на ступеньку выше модели Highlander, достанется роскошный салон с пятью или семью местами в зависимости от комплектации, а также широкий список современных систем безопасности.

Приводить в движение премиальный «паркетник» будет гибридный агрегат, состоящий из 2,5-литрового бензинового ДВС и электромотора, которые в связке способны развивать до 234 лошадиных сил мощности. На полный привод можно будет расчитывать уже с начальной версии.

Предварительная цена на машину уже известна и в Японии составит около 6,2 миллиона йен, что при пересчете на российскую валюту составляет примерно 3,7 миллиона рублей.