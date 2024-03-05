Владелец новенького Tesla Cybertruck врезался в отель через пару часов после доставки машины

Ажиотаж вокруг нового пикапа Tesla Cybertruck привел к тому, что общественность следит чуть ли не за каждым покупателем этой желанной для многих машины. И когда случается что-то экстраординарное, снимки тут же распространяются в интернете.

Накануне в Сети стали активно обсуждаться фотографии Cybertruck, врезавшегося в стену роскошного отеля в Лос-Анджелесе (США).

Машина получила катастрофические повреждения. У нее оторвало колеса, всю переднюю часть кузова, а у самого отеля пострадала не только стена, но и вывеска на его территории.

По словам человека, утверждающего, что он является другом владельца Cybertruck, автомобиль разбил камердинер отеля. Но впоследствии выяснилось, что это неправда и приложил машину об стену как раз ее обладатель. Причем, как оказалось, еще и новоиспеченный.

По информации журнала «Inside EVs», за рулем электрического пикапа находился его владелец, который получил свой автомобиль всего несколько часов назад (его доставили прямо к территории гостиницы, где и произошло ДТП).

Несмотря на серьёзность инцидента, кроме самого автомобиля и построек на территории отеля никто не пострадал.