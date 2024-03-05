Задолго до Tesla: электрическую версию Toyota RAV4 первого поколения продали дешевле новой Lada Granta

Двадцать семь лет назад, когда машин Tesla не существовало в принципе, Toyota выпустила полностью электрическую версию первого поколения кроссовера RAV4. Автомобиль был построен в таком небольшом количестве экземпляров, что оказался одной из самых малоизвестных моделей компании. Накануне одну из таких машин продали на аукционе.

Батарейный «паркетник» был представлен в 1997 году и изначально должен был предлагаться для предприятий и городов, желающих добавить в свои автопарки электромобили.

К концу производства (в 2003 году) Toyota начала продавать RAV4 EV частным клиентам и поставила дилерам 328 машин.

Оригинальный электрический RAV4 оснащался никель-металлгидридной батареей емкостью 27,4 кВт/ч, которая питала синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 67 лошадиных сил и 190 Нм.

Кроссовер обладал запасом хода в 153 километра, а на его полную зарядку уходило около пяти часов.

На днях один из экземпляров RAV4 EV продали на аукционе «Cars and Bids». Машина с пробегом в 120 тысяч километров «ушла с молотка» по цене, дешевле, чем в России сегодня просят за новую Lada Granta – 5 тысяч 120 долларов или 470 тысяч рублей по текущему курсу.