Мини-монстр от Toyota! Самый маленький Land Cruiser точно назовут FJ

В прошлом году компания Toyota намекнула на планы представить совершенно новый вариант внедорожника Land Cruiser, который расположится на нижней ступеньке в иерархии этой модели и станет ее самым доступным вариантом.

С тех пор ходили слухи, что машину назовут Land Cruiser Mini, но недавно выяснилось, что в Японии запатентовали имя Land Cruiser FJ, а теперь аналогичный документ был получен офисом этой марки в Австралии.

Таким образом, новый внедорожник «Тойоты» практически со 100-процентной вероятностью будет носить название Land Cruiser FJ, которое пересекается со снятой с конвейера моделью FJ Cruiser в 2023 году.

Информация о том, как будет выглядеть автомобиль, а также каким окажется его оснащение, засекречена. Но инсайдеры из Японии утверждают, что по габаритам машина окажется сопоставима с кроссовером Corolla Cross. Его длина, напомним, составляет 4,5-метра, а ширина – 1,8-метра.

Кроме того, новые отчеты японской прессы указывают на то, что самый маленький Land Cruiser будет представлять собой бензиновый гибрид, а варианта с дизельным двигателем у него не будет от слова совсем.

Скорее всего, под капотом внедорожника расположится 2,5-литровый бензиновый ДВС, работающий в паре с электромотором.

Будет ли Land Cruiser FJ построен на шасси с лестничной рамой, или же получит несущий кузов, информации пока нет. Ранее в Toyota анонсировали некие внедорожные модели с 4WD, у которых будет кроссоверная конструкция, так что не исключено, что одной из них станет как раз мини-версия Land Cruiser.

Премьера Toyota Land Cruiser FJ должна состояться уже в этом году.